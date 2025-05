Rimini, nasconde eroina, cocaina e hashish nel pacchetto di sigarette: in Questura chiede asilo politico

Nel pomeriggio di ieri, 19 maggio, la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato uno straniero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, verso le 17, nei pressi di via Coletti, una volante notava un individuo a piedi, che alla vista della pattuglia, si dava alla fuga. I poliziotti immediatamente si mettevano all’inseguimento e durante la corsa notavano che lanciava un pacchetto di sigarette, dove poi all’interno veniva ritrovata della sostanza stupefacente di diverso tipo: eroina per quasi 9 grammi, cocaina per 5 grammi ed un grammo di hashish. Inoltre, nella tasca dei pantaloni l’uomo nascondeva delle banconote accartocciate di diverso taglio che facevano presumere il possibile provento derivante dello smercio di sostanza stupefacente. Accompagnato in Questura per essere arrestato, risultava irregolare, ma richiedeva asilo politico. In considerazione dei fatti accaduti veniva tratto in arresto, in attesa del giudizio direttissimo fissato per oggi.