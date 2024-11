Rimini, nasce la Fermata Live Club, nuovo format del locale con il Duo Bucolico

“Certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano” intona Antonello Venditti in uno dei suoi brani cult. Una strofa che sembra studiata per Lorenzo Spadazzi, Daniele Maggioli e Antonio Ramberti. Appena festeggiato il mezzo secolo in un 2023 in cui la salute gli ha tirato un brutto scherzo per fortuna chiusosi al meglio, Spadazzi ha deciso infatti di celebrare un altro traguardo importante dando vita a un nuovo progetto e di farlo proprio insieme a quel “Duo Bucolico” che aveva tenuto a battesimo nel locale d’esordio della sua storia nel mondo della notte e dell’intrattenimento.

«Nel 2024 taglio il traguardo dei 25 anni di partita Iva, un’altra bella ricorrenza, con quello che ho passato lo scorso anno mi è venuta voglia di festeggiare e ho pensato di farlo a modo mio: la mia storia parla di serate, divertimento e musica dal vivo? Allora perché non rilanciare chiamando persone che mi danno sicurezza e con cui ci sono amicizia, collaborazione e soprattutto un comune sentire come Daniele e Antonio? Con loro, da fine mese lancio la “Fermata Live Music”, un nuovo format in cui in una serata al mese la Fermata Est diventerà una sorta di live club metropolitano. A parte il primo appuntamento, la “trasformazione” avverrà il lunedì, nel giorno di chiusura settimanale, proprio per evidenziare come sia un momento dal format diverso e in cui il locale amplia il ventaglio delle sue proposte» rivela Lorenzo, aggiungendo: «Ho voglia di riaccendere i motori con un format che collochi la Fermata in un contesto musicale più ampio, oltre il week end: questo deve diventare l’anno zero di un’iniziativa da far crescere nel tempo. Ma visto che nella vita si incrociano tante cose e che mi è sempre stato a cuore chi si spende per gli altri, in questo quarto di secolo di partita Iva abbiamo scelto anche di instaurare una collaborazione per un progetto di solidarietà internazionale con i ragazzi del TeamBòta che stanno facendo cose importantissime e hanno la loro sede proprio qui vicino. Stiamo studiando una serie di iniziative che a fine stagione ci porteranno a fare del bene in un altro continente, per poi dedicarci a un progetto nuovo insieme a loro ogni anno».

A srotolare il primo cartellone sono quindi Maggioli e Ramberti, che aprono anche l’album dei ricordi. «Con Lorenzo siamo amici da sempre, quando ha aperto il suo primo locale, la Bottega della Creperia, abbiamo fatto i nostri primi concerti anche grazie a lui si può dire che siamo cresciuti insieme nei rispettivi ambiti come musicisti e gestori restando sempre in sintonia e quando ci ha manifestato l’idea della Fermata Live non c’è stato neanche bisogno di chiedere, ci siamo messi subito tutti all’opera» rivelano in coro, anticipando: «Un giorno al mese il locale si trasformerà in live club. Per l’esordio, mercoledì 27 alle 21.30, abbiamo scelto gli Skiantos. Poi, si proseguirà lunedì 9 dicembre con la serata Folklori che avrà per protagonista Peppe Leone: il performer pugliese, fra i più bravi percussionisti d’Europa, sarà alla Fermata con suo trio e il trio di E mi surèla, formazione di Faenza che fa folklore romagnolo in una fusion di tradizioni. Lunedì 27 gennaio toccherà a noi, il Duo Bucolico tornerà a Rimini in una data invernale, mentre lunedì 24 febbraio siamo voluti andare oltre la musica e abbiamo chiamato Guido Catalano, poeta torinese che pubblica per Rizzoli e fa reading molto divertenti in cui legge le sue poesie in chiave ironica da performer». La rassegna andrà poi avanti oltre queste quattro date, con due serate già fissate per lunedì 24 marzo e lunedì 14 aprile e artisti importanti in ballottaggio.