Rimini. Nasce il comitato del no alla variante alla Statale Adriatica: pronti al ricorso al Tar

Il mandato allo studio legale è stato affidato e intanto sono pronti alla mobilitazione, a petizioni, a incontri e manifestazioni per dire “no” al progetto della SS16 Adriatica Variante nel tratto Bellaria-Rimini Nord-Misano Adriatico che è un “ecomostro”. A dirlo è il neonato comitato che si è costituito ieri proprio per contrastare l’opera e “diffondere informazioni cruciali sul progetto Anas” dopo “l’inaspettato rinnovo della valutazione di impatto ambientale” dell’opera. Il comitato, che si chiama “No alla variante della SS16 Rimini Tuteliamo il nostro territorio” vuole raccogliere fondi per contrastare “con ogni azione legale”. Sempre ieri, tramite 40 firmatari, il comitato ha incaricato uno studio legale marchigiano per fare ricorso al Tar del Lazio al decreto di proroga della valutazione di impatto ambientale.

Il progetto, dicono infatti, concepito negli anni duemila è “spinto da interessi politici ed economici che nulla hanno a che fare con la tutela del territorio e dei cittadini che lo abitano”. Da qui la nascita del comitato per “rappresentare in modo più efficace le preoccupazioni e gli interessi di un gruppo di persone” per condividere “risorse cruciali, tra cui competenze, conoscenze, tempo e finanziamenti, per contrastare la realizzazione di questo ecomostro”. Ma anche per “rendere più efficace la raccolta e la condivisione di informazioni pertinenti riguardo al progetto, elementi fondamentali per sviluppare argomentazioni solide”. L’obiettivo è dunque contrastare la realizzazione del progetto e informare la comunità “che è stata tenuta pressoché all’oscuro dalla pubblica amministrazione”.