Rimini, musica alta all’alba e hashish in auto: 19enne aggredisce i carabinieri e finisce in manette

Musica a tutto volume all’alba e droga in auto. È finita con un arresto decisamente movimentato la notte di un diciannovenne italiano, già noto alle forze dell’ordine, fermato ieri mattina dai Carabinieri della Compagnia di Rimini in viale Regina Margherita.

Tutto è iniziato intorno alle 5, quando alcuni residenti, disturbati dal forte rumore, hanno segnalato al 112 una vettura in sosta con la musica altissima. All’arrivo delle pattuglie, il giovane, che si trovava sul sedile del passeggero, ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino. Il movimento non è sfuggito ai militari, che hanno subito recuperato il pacchetto contenente circa 72 grammi di hashish.

Da quel momento la situazione è rapidamente degenerata. Il ragazzo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha reagito con violenza per evitare le manette, spintonando e tentando di colpire i carabinieri nel disperato tentativo di fuggire. La sua furia è proseguita anche all’interno dell’auto di servizio, dove ha iniziato a sbattere la testa contro le strutture del mezzo per ferirsi. Solo il pronto contenimento da parte dei militari e l’intervento dei sanitari del 118 hanno evitato conseguenze peggiori. Il diciannovenne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, e nella mattinata odierna affronterà il processo con rito direttissimo.