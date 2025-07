Investito da un'auto sulla Marecchiese, muore un 96enne. L'incidente è avvenuto nel centro abitato di Villa Verucchio, poco dopo le 17. La vittima era sul marciapiede con la badante e non è chiaro al momento come sia stato colpito da un'Opel Astra familiare condotta da un uomo. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.