Rimini, muore durante un’uscita con gli amici: tragica mattinata sulla Marecchiese

Una uscita in bici culminata in tragedia questa mattina poco dopo le 9 sulla via Marecchiese. Nelle vicinanze di Pietracuta, in via di Monte un ciclista riccionese di 60 anni ha perso la vita probabilmente a causa di un malore durante una uscita di gruppo con gli amici. L’uomo all’improvviso ha perso il controllo della bici e si è accasciato a terra. Sono stati attivati i soccorsi con l’arrivo di un’ambulanza e dell’elicottero del 118, ma nonostante il prodigarsi dei sanitari per la rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i Carabinieri di San Leo.