Rimini, muore annegato a 13 anni VIDEO GALLERY

Tragedia a Rimini: un ragazzino di 13 anni di nazionalità polacca è morto per annegamento. Il ritrovamento poco prima delle 13: il giovane è spirato all’altezza del bagno 91 92 di Rimini sud e sono purtroppo risultati vani i tentativi di soccorso in momenti drammatici di grande concitazione. Il ragazzo risultava disperso: di lui si erano perse le tracce e si era attivata anche la Pubbliphono per provare a rintracciarlo. Si trovava in riviera insieme a una comitiva di giovani connazionali, scioccati per l’accaduto. Sul posto la capitaneria di porto insieme ai Carabinieri di Rimini.

Il mare era molto mosso

A quanto risulta dalle prime testimonianze, il mare era molto mosso con bandiera rossa ma un gruppo di giovanissimi non ha comunque rinunciato al bagno. Si sono perse le tracce del 13enne per circa mezzora, mentre iniziava a dominare una certa apprensione. Una volta rintracciato il giovanissimo polacco a una trentina di metri dalla riva, un marinaio di salvataggio lo ha riportato a riva e si è prodigata per cercare di rianimarlo anche un’infermiera in vacanza nello stabilimento balneare. Le pratiche di rianimazione si sono prolungate per quasi tre quarti d’ora, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.