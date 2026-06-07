Rimini. Motocross a Secchiano, pista sotto sequestro: 36enne in gravi condizioni

La pista di motocross di Secchiano, a Novafeltria, è stata posta sotto sequestro dalla Procura di Rimini a seguito del drammatico incidente avvenuto lo scorso 2 giugno.

Il protagonista è un 36enne di Gemmano, attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena con prognosi riservata.

I l centauro, secondo le prime ricostruzioni, stava provando il tracciato quando, nell'affrontare un salto in discesa, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi violentemente al suolo. Le sue condizioni si sono aggravate rapidamente, rendendo necessario il trasporto d'urgenza in elicottero.

G li inquirenti hanno avviato accertamenti approfonditi sulle condizioni dell'impianto per definire l'esatta dinamica del sinistro. Parallelamente, la polizia locale della Valmarecchia sta acquisendo tutta la documentazione tecnica per verificare la regolarità del percorso.

La Procura ha aperto un'inchiesta per lesioni colpose, al momento contro ignoti, con l'obiettivo di chiarire se la caduta sia stata causata da un guasto meccanico o da irregolarità nella struttura.