Rimini, motociclista di 62 anni perde la vita in un tragico scontro sulla Marecchiese

Tragico incidente mortale questa mattina in Valmarecchia, con un motociclista di 62 anni che ha perso la vita. Lo scontro è avvenuto verso le 7, quando sulla Marecchiese nelle vicinanze di Secchiano l’uomo, che stava percorrendo la provinciale sulla propria Ducati Multistrada in direzione monte, si è scontrato con una Fiat Panda. Da una prima ricostruzione, sembra che la vettura sia spuntata da una strada laterale, con il centauro che non è riuscito a evitare il violento impatto, sbalzando dalla sella e finendo sull’asfalto. Intervenuti in tempi rapidi, gli operatori del 118 hanno iniziato le manovre di rianimazione, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare, con il medico che non ha potuto fare altro che dichiarare il decesso del 62enne. Per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente, sono intervenuti i carabinieri di Novafeltria.