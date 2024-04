Rimini, moto d’epoca protagoniste nel raduno “Il primavera di Augusto Farneti”

Dal 26 al 28 aprile lo Sport Club Il Velocifero organizza a Rimini il 41° raduno per moto d’epoca “Il primavera di Augusto Farneti”, raduno da sempre considerato salotto delle moto d’epoca. L’Asi (Auto Moto Club Storico Italiano) , dopo il successo dell’anno 2023, ha voluto inserire anche l ’edizione del 2024 nel circuito tricolore Asi. La manifestazione conta circa 60 motociclette ante 1945 tra cui alcune centenaria. Gli iscritti si raduneranno venerdì 26 presso il Palas Hotel Alisei di Rimini per poi raggiungere Montegridolfo e far visita al museo della Linea Gotica. Il sabato 27 la comitiva si porterà in Piazza Cavour per una presentazione/esposizione delle moto partecipanti, in seguito i conduttori saranno partecipi di una visita guidata al teatro Galli di Rimini.

Domenica 28 tutto il gruppo si “inerpicherà” sulle colline del riminesi e dintorni per una sosta pranzo presso l’agriturismo IL Fontetto e farà poi ritorno presso il Palas Hotel Alisei per una cena di gala durante la quale ci sarà la consegna del ricordo della manifestazione e il saluto dei presidenti e commissari Asi e dello Sport Club Il Velocifero