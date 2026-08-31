Rimini, moschea lontana, si cerca un’altra sede: “Serve più vicina a Borgo Marina”

Sono trascorsi venti giorni dalla chiusura della moschea di Corso Giovanni XXIII e nella comunità bengalese di Borgo Marina emergono già i primi malumori. Le prime lamentele. Con la richiesta al centro islamico Al Tawhid di aprire un luogo di culto nuovo, «il più vicino possibile a Borgo Marina». «Il trasferimento nella moschea di via Emilia della comunità marocchina – sottolinea il presidente dei giovani musulmani riminesi, Mohamed Hammar – non è stata apprezzata proprio da tutti i residenti. In particolare dagli anziani e dalle donne. Che, non disponendo di un’auto, trovano difficoltà a raggiungere quel luogo di culto in zona fiera. Soprattutto in questo periodo di grande caldo. Gli stessi giovani, infatti, che in bicicletta si recano lì per la preghiera sacra del venerdì, soffrono molto le alte temperature. Non dimentichiamo che la preghiera è fissata alle 13».