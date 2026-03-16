Rimini, moschea, l’assessora Ridolfi: “Non c’è alcuna ipotesi di trasferimento”

“Non c’è alcuna ipotesi relativa alla possibilità di trasferimento della moschea nella zona di Villaggio Primo Maggio o in altri luoghi”. L’assessore all’Urbanistica di Rimini Valentina Ridolfi ci tiene a precisarlo dopo la commissione di questa mattina dove “si sono riferite geneticamente le disposizioni urbanistiche nazionali, regionali e comunali relative alla destinazione religiosa e si è confermato il fatto, questo sì, che si parlerà della situazione del centro islamico di via Giovanni XXIII nella commissione intergruppo consigliare che si svolgerà tra pochi giorni. Ogni altra interpretazione è errata e dunque va immediatamente confutata”.