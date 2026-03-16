Rimini, moschea, l’assessora Ridolfi: “Non c’è alcuna ipotesi di trasferimento”

Rimini
  • 16 marzo 2026
L’assessora Ridolfi con il sindaco Sadegholvaad
L’assessora Ridolfi con il sindaco Sadegholvaad

“Non c’è alcuna ipotesi relativa alla possibilità di trasferimento della moschea nella zona di Villaggio Primo Maggio o in altri luoghi”. L’assessore all’Urbanistica di Rimini Valentina Ridolfi ci tiene a precisarlo dopo la commissione di questa mattina dove “si sono riferite geneticamente le disposizioni urbanistiche nazionali, regionali e comunali relative alla destinazione religiosa e si è confermato il fatto, questo sì, che si parlerà della situazione del centro islamico di via Giovanni XXIII nella commissione intergruppo consigliare che si svolgerà tra pochi giorni. Ogni altra interpretazione è errata e dunque va immediatamente confutata”.

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