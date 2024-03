Rimini. Morto l’imprenditore colpito da un pannello

Non ce l’ha fatta Mario Battelli, l’imprenditore 78enne rimasto vittima di un incidente sul lavoro nella mattina di martedì. Troppo gravi le lesioni riportate col crollo del pannello dal montacarichi. Era artigiano e proprietario dell’omonima ditta di mobili e complementi d’arredo di Riccione, specializzata in forniture di ristoranti e alberghi. Ed è stato proprio in una struttura alberghiera in viale Vespucci che è stato colpito dal pannello precipitato dal montacarichi, cogliendolo di sorpresa proprio mentre faceva il suo lavoro.