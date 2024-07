Rimini. Morto 40 anni fa in un incidente stradale, i compagni di classe: “Andrea, ecco il tuo diploma”

Diploma ad honorem per Andrea Pedriali. Perse la vita in un incidente stradale, all’indomani dell’ultimo giorno di scuola in quarta Liceo. Era il 15 giugno del 1984 e mancavano 6 giorni al suo 18esimo compleanno.

La cerimonia

La festa per la tradizionale consegna dei diplomi agli studenti dei licei della Fondazione Karis, che si è svolta ieri presso la colonia Comasca di Rimini, si è tinta di una sfumatura diversa rispetto alle precedenti edizioni. A ricevere il diploma ad honorem è stato anche Andrea Pedriali. Studente del linguistico San Pellegrino, aveva terminato il quarto anno con ottimi risultati, quando morì. Il padre Gianfranco, medico condotto deceduto qualche anno più tardi, decise di donare gli organi del figlio certo di interpretare l’amore per la vita e l’attenzione per il prossimo che lo caratterizzavano. A quarant’anni dalla scomparsa il professore di Latino Piergiovanni Rossi lo ricorda come un ragazzo «esile ma non certo fragile e dalle sbalorditive capacità sportive».