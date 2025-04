Rimini, morte di Papa Francesco: alle 19 il Rosario e poi la messa in duomo

Dopo la scomparsa di Papa Francesco, questa sera alle 19 in Duomo a Rimini ci sarà il Santo Rosario e poi, alle 19.30, la Santa Messa celebrata dal Vescovo Nicolò Anselmi.

“Oggi Dio Padre ha chiamato a sé Papa Francesco - ha scritto il vescovo Nicolò Anselmi in un messaggio - il Santo Padre ha concluso il suo pellegrinaggio terreno: ha svolto con fedeltà e amore il compito che lo Spirito Santo gli aveva affidato, ed ora riposa nella casa del Padre, in Paradiso. Per tutta la Chiesa e per il mondo intero, la morte di Papa Francesco rappresenta un momento di grande dolore, ma anche di profonda gratitudine. Rendiamo grazie a Dio per averci donato questo Papa per dodici anni: ha guidato la Chiesa con coraggio, lucidità e verità, sempre con uno sguardo di misericordia e attenzione verso i più fragili, i poveri, gli ultimi, i dimenticati.

La liturgia ci ricorda che per otto giorni è sempre Pasqua: e allora il fatto che Papa Francesco sia salito al Cielo nel giorno della Risurrezione di Cristo ci parla di vita, più che di morte. La sua anima vive nella luce eterna e continua ad accompagnarci con la preghiera e l’amore.

Nel suo pontificato ha saputo aprire strade nuove, come quella del Giubileo della Speranza, voluto con forza per l’anno 2025: segno concreto di una Chiesa che non smette di sperare, di camminare, di credere nell’Amore che salva. Questo Giubileo, che continuiamo a vivere, sarà anche il suo testamento spirituale, la sua eredità viva. Siamo certi che lo Spirito Santo, come ha sempre fatto, saprà suscitare pastori capaci di proseguire il cammino di bontà, giustizia e pace che Papa Francesco ci ha indicato con la sua vita, le sue parole e i suoi gesti.

Grazie, Papa Francesco. Grazie per averci mostrato il Vangelo vissuto, con umiltà e tenerezza. Dio ti ricompensi con l’abbraccio eterno della gioia”.