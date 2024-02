Rimini, morta la storica prof Bianchi Tempesta: “Ha formato generazioni di studenti”

Rimini piange la scomparsa di Elena Bianchi Tempesta, pilastro del liceo Einstein e fondatrice del celebre arboreto. Se n’è andata all’età di 79 anni l’ex docente di Chimica e Scienze naturali. Un punto di riferimento per i suoi ragazzi, una donna colta e dal carattere forte ma anche un’aggiornata e appassionata docente. Lascia le figlie Tiziana e Adriana, i generi e i nipoti. I funerali avranno luogo sabato alle 14 nella chiesa parrocchiale di Gesù nostra riconciliazione, in via della Fiera e poi ci sarà il trasporto proprio a Pomezia, nella tomba di famiglia.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola