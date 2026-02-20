Rimini. Morosini, presidente del tribunale di Palermo, sul caso Sea Watch 3: «Denigrare i giudici è diverso dal criticarli»

RIMINI. È stato in silenzio davanti agli attacchi sferrati, in questi giorni, da governo e politici di centrodestra contro la magistratura. Ma quando ha ascoltato le parole pronunciate, in un video, dalla premier Meloni («parte politicizzata della magistratura pronta a mettersi di traverso») sulla sentenza emessa dai giudici di Palermo nei confronti dello Stato italiano - condannato a risarcire la Ong Sea Watch con oltre 76mila euro per il fermo, ritenuto illegittimo e risalente al giugno 2019 della nave Sea Watch 3 -, non ce l’ha fatta.