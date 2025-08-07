Rimini. Morì cadendo da un ponteggio 20 anni fa, familiari risarciti adesso: 700mila euro

Dopo 20 anni esatti di battaglie legali i familiari del 72enne riminese scomparso nel febbraio 2005 a causa di un incidente mortale sul lavoro si sono visti riconoscere un maxirisarcimento di poco superiore a 700mila euro.

A stabilirlo nei giorni scorsi la sentenza della Corte di Cassazione che, di fatto, ha confermato sia i verdetti di primo e secondo grado che anche la responsabilità del datore di lavoro.

L’anziano, secondo quanto ricostruito durante le indagini, cadde da un ponteggio mobile (trabattello) già installato per la tinteggiatura dell’edificio mentre effettuava la pulizia delle tapparelle della facciata di un residence di Rivabella, proprio come quel giorno gli aveva chiesto il titolare.

Improvvisamente, però, il 72enne cadde rovinosamente a terra dopo un volo di circa tre metri. Allertati i soccorsi, sul posto arrivarò il personale del 118 che, dopo le prime cure sul posto, trasportò l’anziano d’urgenza in ospedale. Troppo gravi però il trauma cranico e le altre lesioni riportate nello schianto, il cuore dell’anziano purtroppo cessò di battere due giorni dopo.

Da allora i familiari della vittima, difesi dall’avvocato Saverio Bartolomei del foro di Rimini, per cercare la verità e fare piena luce sulla vicenda hanno intentato una causa davanti al giudice del lavoro nei confronti delle due figlie dell’albergatore, visto che nel frattempo quest’ultimo era deceduto.

Il contenzioso poggiava in particolare sul fatto che le eredi, difese dagli avvocati Francesco Gigliotti e Patrizia Procopio del foro di Catanzaro, sostenevano come il 72enne fosse caduto in quanto colpito improvvisamente da un infarto. Di avviso opposto, invece, la famiglia della vittima che ha sempre sostenuto come l’uomo in quel periodo fosse in salute e che fosse stato costretto a lavorare senza alcun tipo di misure di sicurezza e protezioni. Oltre a questo, il datore di lavoro non gli avrebbe nemmeno fornito le necessarie modalità operative per svolgere quel tipo di mansione.