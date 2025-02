Rimini, monopattini e bici elettriche: oltre 868mila noleggi nel 2024

Mobilità elettrica in sharing, il Comune di Rimini registra numeri importanti anche nel 2024. Un servizio di noleggio di mezzi in condivisione ‘free floating’ (a flusso libero) che, dall’inizio del 2023, è in gestione con affidamento triennale a due operatori – Lime Technology e Bit Mobility – che mettono a disposizione una flotta di mille monopattini e 890 bici (il doppio di quelle presenti fino al 2022).

I noleggi nel 2024 sono stati complessivamente 868.026 (erano 795 mila nel 2023), attivati da oltre 168.475 persone, per una distanza complessiva di quasi 1 milione e 745 mila km (precisamente 1.744.958 km). Erano circa 1 milione e mezzo i Km percorsi nel 2023.

Numeri che la dicono lunga anche sui valori legati alle mancate emissioni di CO₂, che nel 2024 corrispondono esattamente a quasi 770 mila kg (769.697 kg) di CO₂ in meno nell’atmosfera (erano 385 mila quelli risparmiati nel 2023).

Considerato il numero complessivo di monopattini e bici disponibili nel 2024, la durata media di un viaggio si conferma di circa 10 minuti, dato che è in linea con il report del 2023.