Rimini. Monopattini, 50 incidenti e 39 feriti. La polizia locale: “Ecco come usarli”

Cinquanta incidenti stradali con monopattini coinvolti – 4-5 volte con due passeggeri a bordo - che hanno provocato 39 feriti. Ventisette verbali per guida irregolare. L’uso del nuovo mezzo elettrico a due ruote se da un lato aiuta a migliorare la qualità dell’aria, dall’altro, se usato irregolarmente, è causa di pericolosi sinistri. Sottolinea Federico Guidi, ispettore dell’ufficio infortunistica del Comune: «Le irregolarità che abbiamo sanzionato nel 2023, a conducenti di monopattini, sono state diverse e di vario genere tra mancate precedenze (8), mancato controllo del veicolo (7), guida a destra non rispettata (6), spostamenti continui lungo la carreggiata (4), linea continua superata (2)».

Le sanzioni

A dimostrazione che un veicolo concepito per migliorare la mobilità sostenibile può diventare, se guidato senza il rispetto delle norme, fonte di pericolo. Avverte allora Ivano Vandi, ispettore della polizia locale: «E’ bene sapere che una volta a bordo del monopattino il conducente è soggetto a sanzioni di 50 euro fino al sequestro del mezzo, se, ad esempio, lo si modifica per aumentarne potenza e velocità. Velocità che nel centro storico non deve superare i 6 km orari, sui lungomari i 15 km orari, e in altre zone i 20 km orari purché si percorrano ciclabili e aree pedonali. Fermo restando il divieto, sempre, di percorrere strade extraurbane, come ad esempio la Ss 16». Continua Vandi: «Obbligatorio poi disporre di fanalino luminoso anteriore e posteriore e di segnale acustico. E’ vietato, invece, salirci in due, oppure usarlo trasportandoci animali o cose. E non è consentito nemmeno trainare un altro veicolo o farsi trainare. I minori di 14 anni non possono utilizzarlo, mentre i minori di 18 anni possono usarlo indossando obbligatoriamente il casco». Regole semplici e chiare quindi. Che, se rispettate, fanno del monopattino, così come della bici elettrica, il mezzo più ecologico e, quindi, compatibile con l’ambiente che ci sia.

Impennata di richieste

Secondo i dati forniti dal Comune, infatti, con 795mila corse in monopattino e in e-bike attraverso l’utilizzo in sharing, per oltre un milione e mezzo di chilometri percorsi, nel 2023 sono stati risparmiati quasi 385mila kg di anidride carbonica. E questo grazie a 660mila noleggi di monopattini e 134mila di e-bike, con un picco tra luglio e agosto, registrati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.