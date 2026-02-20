Rimini, Mondo Rec: dal Senato a Sanremo per un sogno

Non soltanto il prossimo 24 febbraio si recheranno in delegazione al Senato per presentare il loro film contro il bullismo dal titolo “Il cielo che si spegne nel mare”. Ma il 28, schierando in prima linea la band dei Neida, saranno ospiti a Casa Sanremo in onda dal Palafiori a pochi passi all’Ariston, proprio durante il Festival della canzone italiana. La melodia è dedicata a Paolo Mendico, l’adolescente vittima dei bulli che si è tolto la vita nei mesi scorsi. L’invito a Roma giunge in corrispondenza Giornata conclusiva del progetto “Prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo in età scolare” su iniziativa della senatrice lavinia Mennuni.Mondo Rec è una cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus che propone esperienze culturali, educative, turistiche ed aggregative basate sulle arti cinematografiche e multimediali.Nasce con l’obiettivo di valorizzare la creatività giovanile offrendo spazi di socialità sia a ragazzi che ad adulti, mediante servizi, opportunità ed iniziative in campo artistico e ricreativo, con l’obiettivo di contrastare l’emarginazione sociale, garantendo inclusione, protagonismo e partecipazione attiva.