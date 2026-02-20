Rimini, Mondo Rec: dal Senato a Sanremo per un sogno

Nasce con l’obiettivo di valorizzare la creatività giovanile offrendo spazi di socialità sia a ragazzi che ad adulti, mediante servizi, opportunità ed iniziative in campo artistico e ricreativo, con l’obiettivo di contrastare l’emarginazione sociale, garantendo inclusione, protagonismo e partecipazione attiva.

Mondo Rec è una cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus che propone esperienze culturali, educative, turistiche ed aggregative basate sulle arti cinematografiche e multimediali.

La melodia è dedicata a Paolo Mendico, l’adolescente vittima dei bulli che si è tolto la vita nei mesi scorsi. L’invito a Roma giunge in corrispondenza Giornata conclusiva del progetto “Prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo in età scolare” su iniziativa della senatrice lavinia Mennuni.

A raccontare la duplice avventura ormai alle porte è il belligeano Cristian Maggioli che è approdato a Mondo Rec nel 2017 ed ora, ad un anno dalla maggiore età, è il batterista dei Neida ma anche il bullo, protagonista della pellicola che ha raggiunto una platea di oltre 150 mila studenti. «Coltivo da sempre la passione per la musica, che ho iniziato a studiare all’età di 5 anni, seguendo le orme di mio padre Alvaro virtuoso della fisarmonica e del sassofono». Cristian adesso oltre a studiare allo scientifico di Savignano, studia con Bruno Farinelli batterista de “Il volo” che ha partecipato al tour mondiale di Laura Pausini edi Cesare Cremonini.

La canzone che avrà la sua consacrazione ufficiale nella città dei fiori è anche la colonna sonora del film forte di un testo che suona come una lettera immaginaria che un ragazzo vittima di bullismo e scomparso nel fiore degli anni indirizza a suo fratello invitandolo al coraggio e rassicurandolo di fronte a un legame indissolubile in un luogo sospeso tra cielo e terra.

«Sono ancora sotto choc, ogni risultato è giunto inaspettato. Il mio sogno è fare della musica il mio mestiere. ma di certo, a al di là di cosa ci prepara il futuro, con Enya Ottaviani (voce dei Neida) e Jack Delli (tastiera) non dimenticheremo mai questa primavera».