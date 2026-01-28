Rimini. Molotov, incendi e petardi nella notte di Halloween a Ospedaletto: cinque giovani assolti, per otto c’è la messa alla prova

Cinque ragazzini sono stati assolti per “non luogo a procedere” e altri otto potranno beneficiare della messa alla prova. È quanto stabilito, durante l’udienza preliminare, dal Tribunale per i minorenni di Bologna nei confronti dei 13 giovanissimi (difesi tra gli altri dagli avvocati Francesco Pisciotti, Gianluca Tencati e Massimiliano Forlani) accusati di essere i responsabili del caos scoppiato la notte di Halloween del 2024 a Ospedaletto di Coriano. Una notte da incubo tra auto incendiate, balle di fieno date alle fiamme, cassonetti ridotti in cenere, sterpaglie fumanti e perfino la macchina di un disabile distrutta da una bottiglia molotov.