Rimini, molestie a un ragazzino: lo youtuber ai domiciliari

Molestie a un ragazzino, lo youtuber agli arresti domiciliari. Si trova agli arresti domiciliari da ieri, Davide Favaloro, lo youtuber siciliano di 21 anni, arrestato dalla Squadra Mobile della Polizia di Rimini per violenza sessuale nei confronti di un 13enne riminese e per molestie e minacce nei confronti del ragazzino e della mamma. L’interrogatorio di garanzia è stato tenuto in video conferenza dal Gip, Manuel Bianchi che ha poi disposto i domiciliari per il 21enne, nonostante il parere contrario del Pm. “Il mio assistito è a casa della mamma ora e ha il divieto assoluto di comunicare con le persone offese”, ha confermato l’avvocato dell’indagato, Gaetano Vivona del Foro di Trapani. Secondo le indagini della Polizia il 21enne youtuber, avrebbe adescato on line il ragazzino quando aveva solo 8 anni e nel tempo lo avrebbe manipolato fino a indurlo ad atti sessuali, inoltre in vere e proprie scenate di gelosia lo avrebbe anche minacciato di morte, arrivando anche a molestarne e minacciarne la mamma.