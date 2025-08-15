Rimini. Molesta ragazzino sul bus ma viene incastrato da una foto: arrestato 80enne

Se quello che è poco più che un bambino non ha trovato la forza di reagire quando l‘anziano maniaco ha iniziato a toccarlo sul bus, l’amico che era con lui invece ha avuto la prontezza di documentare tutto e quella foto, insieme alla denuncia che la vittima ha reso poco dopo ai carabinieri di Misano, ha consentito di diramare l’allerta. Lo spirito di osservazione della autista di Start, che ha riconosciuto l’anziano grazie all’abbigliamento e ad alcuni segni inconfondibili, ha permesso di assicurarlo alla giustizia. Nel suo curriculum di molestatore, infatti, ricorre sempre lo stesso modus operandi, con le vittime accalappiate su bus o treni.