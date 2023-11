Rimini, molesta i passanti alla stazione e si inventa un nome falso davanti alla Polizia: scatta l’arresto

Domenica sera la Polizia di Rimini ha tratto in arresto un cittadino straniero per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sull’identità. Verso le 20, una volante si dirigeva nei pressi della Stazione Ferroviaria di Rimini in quanto era stata segnalata una persona molesta. Arrivati sul posto, i poliziotti s’imbattevano con l’uomo che forniva verbalmente i suoi dati senza mostrare alcun documento di riconoscimento; pertanto, la volante insospettita dal nominativo rilasciato, decideva di accompagnarlo nella locale Questura per ulteriori accertamenti.

Giunti in Questura i Poliziotti, accertavano che lo straniero era stato correttamente identificato dal proprio consolato con altre generalità rispetto a quelle fornite nel corso del controllo. Inoltre, gli agenti riscontravano che il soggetto aveva fornito, nei precedenti controlli, molte altre generalità. In considerazione dei fatti accaduti l’uomo veniva tratto in arresto che veniva convalidato nella giornata odierna. L’uomo veniva accompagnato in Questura a disposizione dell’ufficio Immigrazione.