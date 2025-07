Rimini. Moglie e marito cambiano vita: “Le Canarie? Un vero paradiso per pensionati”

«Le Canarie? Un vero paradiso per pensionati». Parola del 56enne Aurelio Astolfi, santarcangiolese doc. Coach del benessere da un quarto di secolo, ha lavorato per vent’anni ferro e lamiere assieme a suo padre in una storica ditta di Santarcangelo finché quasi tre anni fa assieme alla moglie, Sabrina Bordoni, ha voltato pagina andando a vivere da San Vito ad Aguimes, nel sud delle Canarie. Una scelta ponderata, spiega, «che ha preso in considerazione molte variabili dopo un periodo di prova sul posto, tra il 2021 e il 2022».

Tra i vantaggi, il luogo offre «un clima invidiabile tutto l’anno con inverni così miti da sfiorare i 22 gradi». A convincere tanti italiani a fare il grande passo «è anche la posizione strategica delle isole che sono raggiungibili in 4 ore e mezzo da Bologna, oltre alla lingua che non costituisce un ostacolo insormontabile. Detto questo, nota che integrarsi non è mai una passeggiata: un conto è essere turisti, un altro diventare residenti. Fortuna vuole che alle Canarie esistano molte agenzie aperte da italiani per aiutare i connazionali a trasferirsi, armi e bagagli, sbrigando anche le scartoffie».

Il lato economico

«Dopo aver preso la residenza, - precisa - quando ho aperto la partita Iva, nel 2023, il governo mi ha donato 6.500 euro a fondo perduto come benvenuto. C’è inoltre l’opportunità di ricevere la defiscalizzazione della pensione godendo di un assegno più consistente. Un vantaggio di cui può usufruire qualsiasi pensionato italiano salvo - ahimè - gli ex statali. Le aliquote poi sono più basse rispetto all’Italia proprio come le tasse, tant’è che non ci sono evasori fiscali. Entrando nei dettagli, il costo della vita non pesa e, dato il meteo, non c’è bisogno del riscaldamento. Quanto alle altre utenze: per l’acqua spende, ad esempio, 40 euro ogni due mesi: cifra che comprende anche la Tari. A livello sanitario si conta su strutture all’avanguardia. I mezzi pubblici funzionano bene, il bollo auto costa solo 50 euro mentre la benzina viaggia su un euro al litro. Quanto all’Iva si assesta al 7%».

Coach di nutrizione

I due coniugi lavorano nell’ambito nutrizionale per diffondere la consapevolezza di una sana alimentazione e al contempo formano altri coach tramite conferenze. Un business internazionale con soci in affari per il mondo».

Tra le tante persone aiutate, menziona una ragazza di 33 anni che era arrivata a pesare 152 chili ma, dal settembre 2024, imparando a far la spesa e a cucinare con sua moglie, ne ha persi 46. Tra gli isolani resta tuttavia una certa inconsapevolezza nell’alimentazione tra bevande zuccherate e alimenti ultra processati».

Un’altra curiosità sui canari?

«Si tratta di un popolo che ama festeggiare ma anche la religiosità è ancora molto sentita». Ma c’è anche una nota dolente: «Sono sempre in ritardo e non hanno una forte coscienza ecologica».