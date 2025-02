Rimini Miramare, controlli dei carabinieri, multe sulle strade per 2mila euro

RIMINI. Nel corso del fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno effettuato servizi di vigilanza del territorio che hanno portato a identificare oltre 70 persone e al controllo di più di 40 veicoli: un giovane è stato segnalato alla Prefettura di Rimini per uso personale di sostanza stupefacente.

L’attività è stata focalizzata nel quartiere di Miramare, parte sud della città di Rimini, dove si trovano numerosi locali, prevalentemente bar e ristoranti, che costituiscono luoghi di aggregazione soprattutto di giovani.

I Carabinieri hanno passato al setaccio l’area, procedendo ad elevare contravvenzioni al codice della strada per un totale di oltre duemila euro e a segnalare alla locale Prefettura, per uso personale di sostanze stupefacenti, un giovane trovato in possesso di dosi di cocaina.

Contestualmente si sono effettuate verifiche a esercizi pubblici della zona, senza rilevare irregolarità.