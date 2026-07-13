Rimini. “Mio padre aggredito e derubato di una collana mentre portava a spasso il cane”

Strappano una collana da 4mila euro a un 73enne che porta a spasso il cane. L’episodio si è consumato venerdì scorso, tra le 20.45 e le 21.15, quando un riminese è stato vittima di un’aggressione nell’area parcheggi vicino al campo di calcio della Colonnella, tra le vie Cassiopea e Acquario. A ricostruire la vicenda è Samuele, il figlio della vittima, ancora scossa per l’accaduto. «Mio padre – racconta – è stato gettato a terra e derubato. Oltre al danno fisico, il dolore è immenso per la perdita di una collana d’oro con crocifisso dal valore affettivo inestimabile, essendo un regalo di mia madre risalente a 44 anni fa, senza dimenticare il costo economico per una stima che oscilla tra i 3mila e i 4mila euro. Abbiamo già sporto denuncia ai carabinieri; è assurdo che certe azioni ignobili avvengano a danno dei nostri genitori, oltretutto all’ora di cena e non a notte fonda».

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