Rimini. Minaccia il padre medico per avere soldi, arrestato

“Gli do una coltellata al fegato e lo ammazzo”, “Sei un uomo morto, te lo giuro sulla vita delle mie nipoti: prepara 710 euro perchè ti ammazzo”. Sono solo alcune delle continue minacce, dirette o fatte pervenire tramite altre persone, rivolte da un riminese di 43 anni nei confronti del proprio padre, un medico in pensione.
Così il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, Raffaele Deflorio, ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere richiesta dal pm Davide Ercolani. L’ordinanza, depositata pochi giorni fa, ricostruisce un quadro di comportamenti molesti, violenti ed offensivi che durano da anni.
Secondo quanto ricostruito dal pm, il 43enne chiedeva al genitore in maniera incessante soldi per saldare i debiti derivanti dal consumo di cocaina e per il pagamento di hotel e strutture ricettive in cui alloggiava, spesso proprio a spese del padre.