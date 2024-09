Rimini, minaccia i poliziotti con un sedia e infrange il finestrino dell’auto della Polizia: scatta l’arresto

Ieri mattina la Polizia di Rimini ha tratto in arresto un uomo per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Nello specifico, verso le 11 una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico veniva inviata in Via Marecchiese per la segnalazione di un soggetto molesto. All’esterno di un bar si trovava un uomo molesto e in preda all’alcol, che aveva infastidito una dipendente del bar e poi un’altra persona che aveva avvisato la Polizia. Giunti sul posto, i poliziotti trovavano l’uomo molto alterato e minaccioso anche nei loro confronti, tant’è che alla richiesta di un documento rispondeva con insulti, senza mostrarne alcuno, inveendo contro gli agenti.

Considerata la situazione, si decideva di accompagnarlo in Questura, motivo per cui l’uomo si alterava maggiormente, afferrava una sedia e la indirizzava verso i poliziotti. Con non poca fatica l’uomo veniva fatto accomodare nell’auto di servizio, ma nuovamente lo stesso colpiva con forza il finestrino, infrangendolo. Grazie all’ausilio di un’altra volante, la persona veniva trasportata in Questura. In ragione di quanto commesso, veniva tratto in arresto, oltre ad essere denunciato in stato di libertà per danneggiamento e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.