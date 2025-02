Rimini, minaccia i passanti con un coltello: catturato dai carabinieri

RIMINI. Terrore sul lungomare di Rimini. La notte appena trascorsa, intorno alle 24, numerose telefonate al numero di emergenza hanno segnalato la presenza di un uomo che brandiva un coltello minacciando passanti e auto in transito lungo viale Regina Margherita. Sul posto si sono precipitati immediatamente i carabinieri della compagnia di Rimini che hanno subito individuato l’uomo: risultato poi essere un 39enne del Burkina Faso. Alla vista dei militari l’uomo ha abbandonato l’arma da taglio gettandola a terra a dandosi alla fuga per cercare di seminare i carabinieri. La sua corsa però è durata poco. Le ricerche successive hanno permesso di individuarlo poco lontano, dove è stato catturato e ammanettato. E’ apparso in evidente stato di alterazione psicofisica, ma non sono chiare le ragioni che lo hanno portato a commettere il gesto così violento, che non può non richiamare alla mente i tragici fatti di Villa Verucchio, avvenuti poco più di un mese fa.

Ora i carabinieri stanno verificando l’eventuale presenza di persone ferite dall’uomo in preda alla furia.