Rimini, minaccia i genitori e picchia il padre con la cornetta del citofono, arrestata

I genitori impauriti erano scappati di casa tanto che la polizia, giunta sul posto, li aveva incrociati mentre scendevano le scale trafelati. Gli agenti non hanno potuto fare altro che arrestare la figlia, il motivo del loro improvviso terrore.

E’ accaduto lunedì, verso le ore 19, in un’abitazione di Rimini dove un equipaggio di volante, su disposizione della locale Sala Operativa, era stato inviato per una discussione in famiglia. Il motivo sembrava essere il denaro: una volta arrivati sul posto i poliziotti sentivano forti urla e un uomo ed una donna fuggire. Entrati in casa, gli agenti trovavano la ragazza, di origine straniera, che a quel punto rivolgeva le proprie ingiurie ai nuovi interlocutori. Inutile la richiesta di calmarsi, la donna si era invece gettata contro di loro, costringendoli a bloccarla per evitare conseguenze ulteriori e ad accompagnarla in Questura. All’interno dell’abitazione era presente anche il fratello, che si trovava nella sua camera. Poco prima, era stato lui a cercare di sedare il diverbio con il padre, non riuscendo però ad evitare che venisse colpito dalla cornetta del citofono, provocandogli una ferita sanguinante dal volto.

Circostanze che hanno indotto il padre a seguire, di lì a breve, gli agenti in Questura e a formalizzare una denuncia, frutto di mesi di gravi difficoltà, visto che la figlia soffre di disturbi psichiatrici, di dipendenze, che avrebbero fatto scaturire varie aggressioni nei confronti dei genitori. Uno stato che la ragazza continuava a manifestare anche in Questura dove in eccessi d’ira lanciava le sedie minacciando i poliziotti e continuando a urlare di voler togliere la vita alla madre.

La ragazza è stata quindi tratta in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e denunciata per resistenza a Pubblico Ufficiale, in attesa di essere tradotta presso la Casa Circondariale di Forlì.