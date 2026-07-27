Rimini. Minaccia e picchia i genitori: “Vi accoltello e vi ammazzo”

«Vi ammazzo, vi accoltello». È questo il tono delle minacce che un 25enne albanese, insieme a schiaffi, spinte e pugni, riservava ai genitori e che ora potrebbero costargli un processo per maltrattamenti e lesioni aggravate. Il gup Andrea Falaschetti ha infatti fissato l’udienza preliminare per fine settembre, data nella quale sarà discussa la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal pm Luca Bertuzzi nei confronti del giovane al termine delle indagini preliminari.

Secondo quanto emerso dall’attività svolta dalla Procura, l’uomo, difeso dall’avvocato Ina Begici del foro di Rimini, dal 2023 ad oggi, per futili motivi, avrebbe aggredito abitualmente i genitori, lui 66enne e lei 54enne, colpendoli anche alla testa e graffiandoli. A gennaio di quest’anno li avrebbe picchiati entrambi semplicemente perché il lavandino non era pulito secondo il suo volere.

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