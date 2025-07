Rimini. Minaccia col coltello la guardia giurata: «Oggi sarà il tuo ultimo giorno di lavoro». Arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato ieri pomeriggio un uomo per porto di armi per cui non è ammessa la licenza, dopo aver minacciato con un coltello a serramanico una guardia giurata. L’episodio è avvenuto in Viale Vespucci, dove una volante è intervenuta presso un esercizio commerciale per la segnalazione di un soggetto in stato di agitazione. L’addetto alla vigilanza ha riferito agli agenti che l’uomo aveva iniziato a inveire contro di lui, accusandolo di seguirlo e minacciando di aggredirlo fisicamente.

La situazione è degenerata quando il soggetto è uscito dal centro commerciale per poi rientrare impugnando un coltello a serramanico e rivolgendosi alla guardia con frasi minacciose come “oggi sarà il tuo ultimo giorno di lavoro”.

Gli agenti, giunti tempestivamente sul posto dopo l’allarme del responsabile dell’esercizio, sono riusciti a calmare l’uomo e a disarmarlo. Il soggetto è stato accompagnato in Questura dove è emerso un curriculum criminale con numerosi precedenti, tra cui oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, spaccio di sostanze stupefacenti, foglio di via dal Comune di Milano e ricettazione.

L’uomo è stato arrestato per porto di armi per cui non è ammessa la licenza e indagato per minacce aggravate. Questa mattina, 23 luglio, si è svolto il rito direttissimo.