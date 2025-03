Rimini, minacce e spinte all’inquilina che non paga, assolto dopo 7 anni

Era stato trascinato a processo dall’inquilina, che lo aveva accusato di avere fatto irruzione in casa sua durante la notte, di averla presa a male parole, gridando e spintonandola, furioso perché la donna e la sua famiglia non pagavano l’affitto, o meglio, secondo l’accusa non lo pagavano per intero.

Una vicenda che si trascina dal 2018, con il processo poi incardinato davanti al giudice di pace che si è concluso in settimana, con l’assoluzione piena del medico, difeso dall’avvocato Gianluca Brugioni del foro di Rimini, per non aver commesso il fatto. La parte offesa, però, non intende arrendersi: hanno impugnato la sentenza per fare appello al Tribunale ordinario.

