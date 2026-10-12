Rimini, minacce a Manuela Bianchi: Valeria Bartolucci a processo il primo febbraio

Valeria Bartolucci, come stabilito dal giudice Luca Gessaroli, andrà a processo l’1 febbraio davanti al giudice monocratico per minacce aggravate a Manuela Bianchi, mentre per le percosse (tirò i capelli a Manuela) comparirà davanti al giudice di pace in una data ancora da definire. Non luogo a procedere invece per la diffamazione aggravata perché la querela è stata tardiva. La vicenda ruota attorno ai rapporti burrascosi tra Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi, finite al centro di un contenzioso dopo la scoperta della relazione extraconiugale tra la nuora di Pierina Paganelli e Louis Dassilva.