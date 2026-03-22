Rimini. Militare ucciso da una pala di elicottero, negato il maxi risarcimento ai familiari

Si chiude con un rigetto, a quasi diciotto anni di distanza dai fatti, l’ultimo capitolo giudiziario relativo alla tragica morte di Fabio Di Giovanni, il caporal maggiore 22enne che perse la vita durante un’esercitazione militare all’aeroporto di Rimini-Miramare. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha infatti respinto il ricorso presentato dai familiari - i genitori e la sorella del militare - che chiedevano al Ministero della Difesa un risarcimento di oltre 580mila euro a titolo di eredità del diritto della vittima (quello che i giuristi chiamano “jure hereditatis”).