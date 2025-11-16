Rimini. «Milioni per il resort di lusso per anziani. Investimento bloccato dalla burocrazia»

Mega investimenti bloccati dalla burocrazia. Maxi operazioni turistico-ricettive “congelate” dal Pug. Da un vecchio piano urbanistico che non permette determinati interventi turistico-edilizi e da un nuovo Piano urbanistico ancora di là da venire. «Siamo in attesa di poter dare il via al nostro progetto – spiega Nasser Samadi, agronomo di origini iraniane, da 45 anni in Italia, che a luglio ha acquistato all’asta, per 870 mila euro, l’ex colonia Bresciana di Torre Pedrera -. Un ambizioso piano d’intervento che prevede la riqualificazione della struttura e la sua trasformazione in senior living. Una struttura ricettiva di lusso, come ce ne sono tante a Miami, in cui pensionati altospendenti, provenienti da ogni parte d’Italia e, perché no, d’Europa, possano vivere i loro anni in un ambiente di qualità, ricco di servizi, ambulatori medici, palestre, aree verdi, piscine, impianti sportivi per la terza età. Insomma, una residenza per anziani dotata di tutti i confort e in grado di unire benessere, attività sociali e servizi personalizzati per persone over 65. Col vantaggio, inoltre, di risiedere al mare, vista spiaggia, in appartamentini dal design moderno e ricercato, con angolo cottura proprio, nonostante la presenza in cucina di chef qualificati, e con spazi di condivisione aperti a familiari e amici».