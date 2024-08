Rimini. “Mi hanno asportato un testicolo per una torsione non diagnosticata”, la denuncia di un 26enne

Un banale infortunio sul lavoro e una attesa troppo lunga per avere una diagnosi certa hanno prodotto un danno permanente ad un giovane di 26 anni. Il ragazzo alla fine è stato operato d’urgenza e i medici sono stati costretti ad asportargli un testicolo. Il 26enne e la sua famiglia, si sono rivolti all’avvocato Luca Greco che sta valutando le iniziative da intraprendere a tutela della parte offesa. La vicenda inizia il 6 agosto quando verso la fine della giornata lavorativa, forse a causa di uno sforzo di sollevamento in precedenza fatto, il giovane inizia ad accusare un forte dolore all’inguine e al testicolo destro. Un dolore forte e persistente che intorno alle 21.15 spinge il giovane a contattare la guardia medica che lo invita a prendere un antinfiammatori e a recarsi al pronto soccorso degli Infermi. E così intorno alle 22.15, il 26enne viene preso in incarico dal triage del Pronto soccorso degli Infermi, ma nonostante il padre del ragazzo avesse fatto presente la gravità del caso, al giovane viene assegnato una priorità verde. Quindi non urgente. Inizia così una lunga attesa, con un dolore sempre più forte che provocherà al giovane anche forti conati di stomaco e vomito. Un quadro clinico in peggioramento fino a quando alle 4.56 di notte finalmente viene sottoposto ad un’ecografia che rivelava una situazione grave portandolo in sala operatoria d’urgenza. Sei lunghe ore di attesa in Pronto soccorso che - secondo il ragazzo - avrebbero comportato l’asportazione del testicolo a causa di una torsione.