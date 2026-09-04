Rimini, “mi faresti un favore enorme?”: attenti alla truffa dei finti amici

Il mondo delle truffe non si ferma mai, anzi, si aggiorna proprio come un qualsiasi altro settore. Peccato che a rimetterci siano sempre le persone anziane o più fragili. L’ultima novità, segnalata dallo sportello riminese di Codici Emilia-Romagna Aps-Centro per i Diritti del Cittadino, riguarda un messaggio WhatsApp apparentemente inviato da un amico, un familiare o una persona conosciuta, con una richiesta urgente di denaro.
Uno schema che inizia quasi sempre con la stessa frase: “Mi faresti un favore enorme?” e che, come reso noto dalla Polizia postale, in queste settimane sta interessando diversi utenti in tutta Italia.