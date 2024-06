Rimini: mette le foto della suocera su un sito di incontri, 24enne finisce a processo

«Se fai in modo di fare finire la mia relazione con tuo figlio, sei una donna morta». Minacciava così sua suocera una ragazza di 24 anni a processo per stalking nei confronti della mamma del compagno. Minacce e atti persecutori che hanno avuto l’apice quando la giovane ha pubblicato le foto della suocera, oggi 48enne, su un sito di incontri. La 24enne nata in Sudamerica ma residente a Bologna, difesa dall’avvocato Gian Vito Califano, è a processo davanti al giudice monocratico di Rimini per fatti che risalgono al 2022 quando, innamorata di un coetaneo riminese, si sentiva osteggiata dalla suocera che non vedeva di buon occhio la relazione e che aveva ripreso in casa il figlio con la nipotina. Secondo la denuncia della mamma, difesa dall’avvocato Martina Montanari, la nuora l’avrebbe non solo insultata ma anche aggredito con sputi, introducendosi in maniera prepotente all’interno del suo appartamento perché l’accusava di non farle vedere la figlia.

