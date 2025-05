Rimini. Metromare, proroga per il progetto. Giannini: “Ecco i tempi”

«Abbiamo concesso una proroga di quindici giorni al Consorzio Integra per metterlo nelle condizioni di redigere con la massima serenità il progetto definitivo per il tratto di metromare stazione-fiera. Un elaborato comprensivo di profili tecnici ma, soprattutto, conteggi economici chiari e precisi, che l’impresa dovrà consegnarci entro il 15 giugno». Stefano Giannini, presidente di Patrimonio mobilità Rimini (PmR), società proprietaria delle reti e delle infrastrutture del trasporto pubblico locale, spiega, così, il ritardo creatosi nella consegna del carteggio: sarebbe dovuto arrivare sul tavolo di Giannini il 31 maggio prossimo.

«Meglio pazientare per un paio di settimane, con spese, però, evidenziate in modo puntuale - osserva l’avvocato riminese -, che rivivere di nuovo quanto accaduto nella precedente situazione, quando per la correzione dei costi, lievitati addirittura del 50% rispetto alla previsione iniziale, fummo costretti ad optare per la risoluzione del contratto con Italiana costruzioni infrastruttura (Ici), impresa che aveva vinto l’appalto, e, addirittura, a rischiare di dover rinunciare all’opera».