Rimini, Metromare: interventi di manutenzione, servizio sospeso in anticipo dall’11 al 15 novembre

Per consentire lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria al Metromare, da lunedì 11 a venerdì 15 novembre il servizio verrà sospeso in anticipo. L’ultima corsa in partenza da Rimini Station sarà quella delle 19:30, mentre da Ceccarini Riccione Station l’ultima corsa partirà alle 19:41. Il servizio riprenderà regolarmente dalle ore 5 del giorno successivo.

Nella fascia oraria di interruzione del servizio, sarà potenziata la linea 11 con l’inserimento di corse aggiuntive, consultabili sul sito web di Start Romagna (https://www.startromagna.it/infobus/metromare-sospensione-anticipata-del-servizio-dall11-al-15-novembre/).