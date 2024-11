Rimini, Metromare fino alla fiera, speranze per non perdere i soldi del Pnrr

RIMINI. Per la seconda tratta del Metromare di Rimini ci sono ancora speranze di non perdere il finanziamento Pnrr. Dopo l’annuncio a inizio mese della revoca dell’appalto a Italiana costruzioni infrastrutture, Pmr annuncia infatti che il Consorzio Integra di Bologna, seconda classificata nella graduatoria per la realizzazione della seconda tratta dalla stazione di Rimini alla Fiera, ha dato «formalmente, nei termini assegnati, la propria disponibilità ad accettare l’impegno di realizzare la progettazione definitiva ed esecutiva e quindi l’esecuzione dell’opera». Pmr, in via d’urgenza, già dalla prossima settimana, dopo le verifiche formali previste dalla normativa, affiderà l’appalto integrato, che ovviamente inizierà con le attività di progettazione definitiva e quindi esecutiva. Che, ai termini di offerta di gara, richiede 144 giorni. «La realizzazione dell’infrastruttura di mobilità pubblica fino alla Fiera è ritenuta fondamentale, per cui, nonostante le difficoltà, è nostro dovere andare avanti», commenta l’amministratore unico Stefano Giannini.