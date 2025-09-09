Rimini. Metromare avanti tutta fino alla Fiera, nel 2026 via ai lavori del secondo tratto

Dopo un’estate di silenzi e di preoccupazioni, con l’approssimarsi dell’autunno ecco arrivare la conferma a quello che operatori della Fiera, taxisti e autisti dei bus urbani aspettavano da tempo. Entro metà del prossimo anno aprirà il nuovo cantiere del Metromare. «Il 2026 segnerà l’avvio dei lavori della seconda tratta del Metromare – spiegano da Palazzo Garampi -, che collegherà la stazione ferroviaria al quartiere fieristico, in continuità con il percorso già attivo tra la stazione e Riccione». Un sì che toglie ogni dubbio intorno ad un’opera fondamentale per la città. E sulla quale, dopo l’annuncio fatto ad inizio estate dai vertici di Patrimonio mobilità Rimini di lavori al via a fine agosto per arrivare a fine estate 2027 con l’infrastruttura già operativa, non si era saputo più nulla.