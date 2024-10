Lavoratori di Metro Italia in ansia per il loro futuro. Di fronte all’allarme lanciato dalle sigle sindacali, l’azienda in una nota sottolinea: “Con riferimento alle notizie in merito alla chiusura del punto vendita di Rimini, Metro Italia precisa di aver attivato un percorso con le Parti Sociali con l’obiettivo di gestire al meglio gli impatti economici e sociali a tutela delle persone”. A rischio il posto di lavoro di 40 oltre dipendenti.