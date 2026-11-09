Rimini, mercato immobiliare: alberghi al prezzo di un appartamento

Alberghi in vendita a Rimini anche al prezzo di un appartamento, ma non per questo facili da piazzare. Dall’altra parte, strutture più grandi e meglio posizionate che continuano ad attirare l’interesse degli investitori. Il mercato immobiliare alberghiero riminese si muove a due velocità: le pensioni più piccole e datate faticano a trovare acquirenti, mentre la domanda si concentra sugli hotel con caratteristiche in grado di garantire prospettive di investimento.
È il quadro che emerge dalle testimonianze di tre operatori del settore. «C’è interesse, ma è difficile far incontrare domanda e offerta», osserva Gabriele Drudi, proprietario dell’Immobiliare Drudi. Il nodo riguarda soprattutto le piccole strutture, il cui prezzo d’acquisto rappresenta soltanto una parte dell’investimento. «Un albergo di 20-25 camere magari lo compri con 400mila euro, ma poi bisogna spendere altre centinaia di migliaia di euro per ristrutturarlo e rifare gli impianti».