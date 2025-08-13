Rimini, mercato coperto: manutenzione straordinaria da 200mila euro

La Giunta di Rimini ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un programma di interventi di manutenzione straordinaria della struttura che ospita il mercato coperto in via Castelfidardo. La struttura, di cui l’amministrazione comunale ha preso in carico la gestione diretta a partire dal 1° gennaio 2025, sarà interessata ad una serie di lavori di cui si è rilevata la necessità a seguito di specifici sopralluoghi tecnici condotti a inizio anno e interessano più nello specifico la manutenzione del manto di copertura, la sostituzione localizzata di vetri e porte, la sostituzione di parti degli impianti esistenti. Per i lavori, affidati ad Anthea, si prevede un investimento di circa 200mila euro e saranno realizzati e completati entro la fine dell’anno.