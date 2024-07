Rimini. Mercato coperto. L’assessore: “Spostamento e demolizione, ecco come rispetteremo i tempi”

Uscito dai radar da tempo dopo aver tenuto banco per metà 2023, tra polemiche e liti politiche, il progetto del nuovo mercato coperto è fermo in Conferenza dei servizi da mesi. Quasi congelato. Mentre gli operatori auspicano un’accelerazione. Sottolinea Andrea Fabbri, presidente della struttura di via Castelfidardo: «Tra marzo e aprile una delegazione del Comune è venuta per un sopralluogo e per incontrare i commercianti. Speriamo, quindi, che l’iter proceda con celerità. Perché si parlava di trasloco entro primavera 2025». Come da cronoprogramma comunale del resto. «Penso che i tempi vengano rispettati ampiamente – puntualizza l’assessore alle Attività economiche, Juri Magrini -. Entro l’anno, infatti, dovrebbe arrivare a Palazzo Garampi il parere della Conferenza. Per cui, se il progetto ricalcherà quanto indicato nel bando di gara e le varie componenti istituzionali non chiederanno modifiche, a metà 2025 si potrà partire col trasloco delle attività nella tensostruttura di via Roma, nell’area del cinema Settebello, e, in contemporanea, con la demolizione dell’attuale mercato coperto».