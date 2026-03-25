Rimini, “meglio la casa di cura che vivere con mia moglie”: arrestata per maltrattamenti al marito invalido

Nella mattinata di lunedì 23 marzo, la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto una donna per il reato di maltrattamenti in famiglia. Verso le 12 una Volante è stata inviata dalla Sala Operativa, in quanto a seguito di un litigio tra coniugi la moglie non permetteva al marito, invalido al 75%, di rientrare in casa. Arrivati sul posto i poliziotti trovavano il marito in compagnia della sorella e di suo figlio e riferivano che da anni il rapporto coniugale avrebbe avuto dei trascorsi turbolenti sfociati in episodi di violenza, nello specifico in settembre l’uomo formalizzava una denuncia nei confronti della moglie in quanto lo avrebbe aggredito con un coltello ferendolo alle braccia. Gli agenti accompagnavano l’uomo al secondo piano e ad aprire la porta vi era la moglie: la donna, per tutto il tempo non faceva altro che urlare a squarciagola continuando a offendere il marito con frasi mortificanti.